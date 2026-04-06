ACTIVO SCOOP

アユートは、Astell&KernのカジュアルブランドACTIVOのオリジナルIEM第2弾「ACTIVO SCOOP」を4月10日より発売する。価格は15,400円。

メインとなる8mm径フルレンジダイナミックドライバーを軸に、低域から中高域を補完するデュアル6mm径ダイナミックドライバーと、中域から高域を補完するデュアルBAドライバーによるハイブリッド5ドライバー構成を採用。

5つのドライバーが生み出す多様なサウンド特性をシームレスに融合させるため、独自の内部音響ポート構造を開発した。

また、ケーブル端子には専用回路を内蔵し、豊かで深みのある低音から、明瞭な高音までカバーするより安定した自然でクリアなサウンドを実現している。

外観は、流水によって形作られた小石のように穏やかで洗練されたフォルムを表現するようにデザイン。

ケーブルには、7芯銀メッキ銅線と無酸素銅線のプレミアムハイブリッドケーブルを採用。緻密に編み込まれた構造と熟練の仕上げにより、「耐久性とエレガントで洗練された外観を両立させた」とする。コネクターはカスタムIEM 2pin(0.78mm)。

プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用している。イヤフォンジャックがないスマホやタブレット、PCでもUSB-C接続で使用できる。

厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類のイヤーピースが付属し、シーンや用途に応じて使用できる。オリジナルキャリングケースも付属する。

周波数帯域は20Hz～20kHz。感度は105dB/mW。インピーダンスは10Ω。