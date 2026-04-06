お笑いタレントの横澤夏子（35）が6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）の冒頭に不在となったが、その理由に視聴者から反響が寄せられている。【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間横澤は同番組に月曜レギュラーとして出演しているが、この日のオープニングに姿を見せなかった。すると松崎涼佳アナウンサーが「お子様の入学式ということで、