「もう軽トラ手放そうかな？」“新車88万円”の斬新「ミニ軽トラ」に反響殺到！近年は、都市部の狭い道路事情や、“ラストワンマイル”と呼ばれる近距離配送の課題を解決する「次世代のモビリティ」にますます注目が集まっています。そして「軽トラック」では大きすぎて持て余す一方、「原付バイク」や「自転車」では積載量や雨天時の快適性に不安が残るというドライバーも存在。【画像】超カッコイイ！ これが“新車88万円”