「もう軽トラ手放そうかな？」“新車88万円”の斬新「ミニ軽トラ」に反響殺到！

近年は、都市部の狭い道路事情や、“ラストワンマイル”と呼ばれる近距離配送の課題を解決する「次世代のモビリティ」にますます注目が集まっています。

そして「軽トラック」では大きすぎて持て余す一方、「原付バイク」や「自転車」では積載量や雨天時の快適性に不安が残るというドライバーも存在。

【画像】超カッコイイ！ これが“新車88万円”の「ミニ軽トラ」です！（40枚）

そんな切実な悩みを一挙に解決する、画期的な「三輪トラック」が新車で販売されています。

それこそが、神奈川県伊勢原市に拠点を置くメーカー「バブル」が展開する、ミニカー登録対応の超小型モビリティ「ビベルトラック（VIVEL TRUCK）」。

ビベルトラックは、一見すると遊園地のアトラクションのような愛らしいルックスを持っていますが、その中身は日本の実用的なニーズを徹底的に研究して作られた本格派モデルです。

車体のサイズは全長2170mm×全幅1070mmと非常にコンパクトに設計されており、一般的な乗用車や軽トラックでは進入をためらうような狭い路地裏でもスイスイと走破できます。

幅の狭さを活かし、駐車スペースに困らないのも大きなメリット。

そして最大の魅力は、その手軽さと維持費の安さにあります。

ビベルトラックは、先述のように「ミニカー登録」の車両となるため、普通自動車免許（AT限定可）さえあれば誰でも運転することが可能。

ヘルメットを着用する義務がなく、乗車定員は1名の完全なパーソナルモビリティです。

さらに、自動車税が原付と同等レベルに安く抑えられ、車検や車庫証明も一切不要という、クルマとバイクのメリットを掛け合わせたような優れた特徴を持っています。

動力源には、100Vの家庭用コンセントから手軽に充電可能な電動モーターを採用。

つまりガソリンスタンドに立ち寄る必要がなく、自宅や事業所でスマートフォンを充電するような感覚で日常的に運用できるのです。

ゼロエミッションで環境に優しいだけでなく、その走行コストは驚異的で、電気代に換算するとわずか約150円で100キロメートルを走行可能。

ガソリン価格の高止まりが続くなか、この圧倒的なコストパフォーマンスは法人・個人を問わず大きな武器となります。

実用面においても、徹底した進化を遂げています。

販売仕様が「新型モデル」へと統一されたことで、従来は開放的だったキャビンにしっかりとした左右のドアが標準装備されました。

これにより、雨風や寒さをしのげる密閉構造の快適な室内空間を獲得。

後方に備えられた荷台部分のリアボックスにも、縦64cm×横85cm×高さ43cmという十分な容量を確保し、さらに上開きのフタが備わっているため、積載した荷物を悪天候から守りながら安全に運搬することができます。

これだけの機能と実用性を詰め込みながら、ビベルトラックの車両価格（消費税込）は88万円に設定されており、100万円を大きく下回る驚きの戦略的プライスを実現。

この圧倒的なコストパフォーマンスと実用性を兼ね備えたビベルトラックに対し、ネット上やSNSでは多くのドライバーから反響が寄せられています。

もっとも目立つのはその手軽さを絶賛する声で、「もう軽トラを手放そうかな？」「スーパーへの買い出しや近所の移動ならこれに乗り換えてもいいかも」「実家の農作業用に一台欲しいな〜」「細いあぜ道でもこのサイズなら確実に入っていける！」といった、日常の足や作業車としての高いポテンシャルに期待するコメントが数多く見受けられます。

また、「ドアが付いて完全な室内空間になったのは本当に嬉しい」「雨の日の配達や通勤でも濡れないのはバイクにはない圧倒的なアドバンテージ」と、全天候型への進化を高く評価する声も上がっています。

一方で、さらなる快適性や実用性を模索する意見も散見され、「ドアが付いたのは嬉しいけれど、真夏の炎天下を考えると強力な扇風機などの空調設備が欲しい」「幹線道路を走る時は少し怖いかもしれないから、あくまで裏道専用のゲタ代わりかな」といった、リアルな使用環境を想定した冷静な声も見受けられます。

また、法人ユーザー目線からは「ピザ屋や弁当の宅配バイクをすべてこれに入れ替えたらスタッフの疲労軽減にも繋がるし求人のアピールにもなりそう」と、ビジネスシーンでの具体的な活用を妄想する声も寄せられています。

このように、手軽に乗れて維持費も安い、第3の移動手段として独自のポジションを確立しているビベルトラック。

ドアとフタを備えて全天候型へと進化したこの愛らしい電動三輪車は、私たちの日常の風景に新しい風を吹き込み続けています。