春の交通安全県民運動がきょうから始まり、各地で出発式が行われました。 【写真を見る】新生活の交通事故に注意春の交通安全県民運動始まる（山形） 「春の交通安全県民運動」は、交通ルールに不慣れな新入学児童や、ドライバーになりたての新社会人などが増える今の次期に毎年行われています。 きょうは各地で出発式が行われ、このうち天童市での式には、警察や交通安全協会の関係者などが参加しました。 県内