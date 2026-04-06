Meta公式オンラインストアで、日本導入が予告されたAIグラス「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」の価格が公開されている。4月6日11時に編集部が確認したところ、Ray-Ban Metaの「Blayzer Optics (Gen 2)」は82,500円、Oakley Metaの「HSTN」は92,620円だった。なお、発売日などの情報は明かされていない。 米国ページでは、両モデルともフレームカラーを複数から選択可能だが、日本ページでは、確認し