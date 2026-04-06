Meta公式オンラインストアで、日本導入が予告されたAIグラス「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」の価格が公開されている。4月6日11時に編集部が確認したところ、Ray-Ban Metaの「Blayzer Optics (Gen 2)」は82,500円、Oakley Metaの「HSTN」は92,620円だった。なお、発売日などの情報は明かされていない。

米国ページでは、両モデルともフレームカラーを複数から選択可能だが、日本ページでは、確認した時点でBlayzer Optics (Gen 2)はマットトランスペアレントアイスグレーのみ、HSTNはフレームカラーがライトカリー、レンズカラーはクリア/ブラウンTransitionsのみ選択できる形だった。

Ray-Ban Meta (Gen 2)は、3K(3,024×4,032)撮影が可能なカメラを搭載し、バッテリー駆動時間が前モデルから2倍の最大8時間に強化された第2世代モデル。Blayzer Optics (Gen 2)は度付きレンズ使用者向けに設定したというオーバーエクステンションヒンジ、調整可能なテンプル先端、交換可能なノーズパッドも備える。

Oakley MetaのHSTNは、アスリートとスポーツファンのためにデザインしたというAIグラス。IPX4の防水仕様で水しぶきや雨がかかったり、汗で濡れたりしても使用できる。