ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、TVアニメ『呪術廻戦』とコラボする新アトラクションを発表した。【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインも『ユニバーサル・クールジャパン 2026』（開催中）のアトラクション『呪術廻戦×ストーリー・ライド』が、第二弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』（5月15日〜〜8月18日）となる。「五条