USJ『呪術廻戦』さらなる“新アトラクション”発表…櫻井孝宏がワチャワチャな予告 五条・夏油・七海・灰原が登場へ【概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、TVアニメ『呪術廻戦』とコラボする新アトラクションを発表した。
【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインも
『ユニバーサル・クールジャパン 2026』（開催中）のアトラクション『呪術廻戦×ストーリー・ライド』が、第二弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』（5月15日〜〜8月18日）となる。「五条悟、夏油傑、七海建人、灰原雄が、第二弾の『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』に登場します！」と発表された。
5日、スペシャルイベントに登壇した櫻井孝宏は「一緒に登校していた高専時代の、あのワチャワチャした先輩後輩の雰囲気がよかったです！」と体験を楽しみにしているファンに向けて語った。
■『呪術廻戦×ストーリー・ライド ＜第二弾＞ 〜任務終わりの呪術師たち〜』開催概要
＜第二弾＞2026年5月11日（月）〜 2026年8月18日（火）
※第一弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』は5月10日（日）まで開催
あらすじ：
任務を終えて観光中の五条、夏油、七海、灰原と、偶然同じコースターに乗り合わせたあなた。大はしゃぎの五条にあきれ気味の夏油と七海、ノリノリの灰原が、乗車中、あるゲームをし始めて…!?ワイワイ楽しく過ごす4人につられて思わず笑顔になる、臨場感＆スリル満点の究極ライド体験！
書・紫舟
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
（C）Nintendo
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインも
『ユニバーサル・クールジャパン 2026』（開催中）のアトラクション『呪術廻戦×ストーリー・ライド』が、第二弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』（5月15日〜〜8月18日）となる。「五条悟、夏油傑、七海建人、灰原雄が、第二弾の『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』に登場します！」と発表された。
■『呪術廻戦×ストーリー・ライド ＜第二弾＞ 〜任務終わりの呪術師たち〜』開催概要
＜第二弾＞2026年5月11日（月）〜 2026年8月18日（火）
※第一弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』は5月10日（日）まで開催
あらすじ：
任務を終えて観光中の五条、夏油、七海、灰原と、偶然同じコースターに乗り合わせたあなた。大はしゃぎの五条にあきれ気味の夏油と七海、ノリノリの灰原が、乗車中、あるゲームをし始めて…!?ワイワイ楽しく過ごす4人につられて思わず笑顔になる、臨場感＆スリル満点の究極ライド体験！
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