【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ryosuke Yamada（山田涼介）が、5月20日に2ndアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）をリリースする。このたび、ジャケット写真が一挙公開された。 ■山田涼介の大人な雰囲気が漂うジャケット写真 6月～7月に開催される初のソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシ