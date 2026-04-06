Ryosuke Yamada（山田涼介）アルバム『Are You Red.Y?』全4種のジャケット写真一挙公開

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Ryosuke Yamada（山田涼介）が、5月20日に2ndアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ?）をリリースする。このたび、ジャケット写真が一挙公開された。

■山田涼介の大人な雰囲気が漂うジャケット写真

6月～7月に開催される初のソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、ひとりのアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力が感じられる。

シングル「Blue Noise」の他、新曲9曲を加えた計10曲を収録（全形態共通曲）。キラキラとしたポップソング「MAGIC MUSIC」（リード曲）をはじめ、ダンスナンバー「VENOM」「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など、幅広いジャンルを堪能出来るアルバムとなっている。

そして、初回限定盤1・2、通常盤、ファミクラストア オンライン限定I’m Red.Y盤のジャケット写真が一挙に公開。

モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂うジャケット写真に仕上がった。シンプルこそ至高、これぞRyosuke Yamadaな一枚となっている。

メイン写真：『Are You Red.Y?』通常盤ジャケット（CD）

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『Are You Red.Y?』

■関連リンク

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