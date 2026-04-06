TVアニメ『呪術廻戦』虎杖悠仁役の榎木淳弥と夏油傑／羂索役の櫻井孝宏が5日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で開催されたスペシャルトークイベントに登場した。【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインもUSJは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中で、『呪術廻戦』とのコラボが人気を集めている。イベントに榎木と櫻井が登場すると、特別招待されたファン1