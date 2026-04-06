【ローソン：「からあげクン」40周年記念商品】 4月7日より順次発売予定 ローソンは、オリジナルフライドフーズ「からあげクン」の40周年を記念した商品を4月7日より順次発売する。 1986年4月15日に登場したローソンの「からあげクン」。今回40周年を記念して、新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」が4月7日、「でからあげクン 夢のMI