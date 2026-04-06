【ローソン：「からあげクン」40周年記念商品】 4月7日より順次発売予定

ローソンは、オリジナルフライドフーズ「からあげクン」の40周年を記念した商品を4月7日より順次発売する。

1986年4月15日に登場したローソンの「からあげクン」。今回40周年を記念して、新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」が4月7日、「でからあげクン 夢のMIX味」が4月14日、「サクッと！からあげクン 塩味」が4月28日より順次発売される。

さらに「からあげクン」のキャラクターである“妖精”をあしらったグッズを4月14日より販売。妖精の刺繍がワンポイントになっているポロシャツやランチトートバッグ、ミニタオル、靴下がラインナップされる。

【新フレーバー（4月7日より順次発売）】

左からからあげクン ブラックペッパー味（278円）、でからあげクン 夢のMIX味（278円）、サクッと！からあげクン 塩味（298円）

【グッズ（4月14日より販売）】

「からあげクンポロシャツ」価格：2,490円

「からあげクン靴下 ライン／ブラック」価格：各550円

「からあげクンミニタオル ネイビーブルー」価格：648円

「からあげクンランチトートバッグ（もこもこ刺しゅう）」価格：1,540円

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