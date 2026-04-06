タレントの有吉弘行が、4日放送されたJFN『有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER』（毎週日曜後8：00）に出演。先日、東京ドームで開催された嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を鑑賞した際のエピソードを明かした。【写真あり】“過去最大露出”前田敦子に対抗？有吉弘行が衝撃の“ボンテージ姿”有吉は「5月31日がラストですからツアーは続くんですけど…良かったなぁ」としみじみ。「良すぎて。