有吉弘行、嵐ラストツアーで大物俳優に遭遇 鑑賞後に発したドラマのような一言を紹介「痺れました」
タレントの有吉弘行が、4日放送されたJFN『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）に出演。先日、東京ドームで開催された嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を鑑賞した際のエピソードを明かした。
【写真あり】“過去最大露出”前田敦子に対抗？有吉弘行が衝撃の“ボンテージ姿”
有吉は「5月31日がラストですからツアーは続くんですけど…良かったなぁ」としみじみ。「良すぎて。東京ドームだったけどファンの人すごいじゃん。これだけ一生懸命応援してるのに、この人たちは（もう）これを見れないのかと思うと悲しくなっちゃって。ぐっときちゃった…『この人たちだけのために、こじんまりやったらどうなの？』とか思ったけど、そうはいかないわな」というほど感動した様子。
さらに「（自分は）仕事仲間で見させてもらったけど、ファンクラブに入ってる人たちは、この人たち、もうこれが見れなくなるのか〜と思ったら…ちょっとぐっとくるなって。でも、それでも笑顔でお別れしましょうというのも当人たちもあるだろうから。いいものを観させてもらったな」と噛み締めた。
そんななか「誰が来てたというもんじゃないけど、佐藤浩市さんがいらっしゃって」と挙げ、「全部コンサートが終わったときに『日本のエンタメもここまで来たか…』っておっしゃってた。あれ、この人、坂本龍馬かな』って（笑）」とまるでドラマのようなワンシーンを紹介。
「後ろ姿がもう…。めっちゃかっこよかった。あんなかっこいいセリフ、ドラマ以外で初めて聞いて驚いてしまった。坂本龍馬ってこういう人だったのかな。痺れました」と振り返っていた。
【写真あり】“過去最大露出”前田敦子に対抗？有吉弘行が衝撃の“ボンテージ姿”
有吉は「5月31日がラストですからツアーは続くんですけど…良かったなぁ」としみじみ。「良すぎて。東京ドームだったけどファンの人すごいじゃん。これだけ一生懸命応援してるのに、この人たちは（もう）これを見れないのかと思うと悲しくなっちゃって。ぐっときちゃった…『この人たちだけのために、こじんまりやったらどうなの？』とか思ったけど、そうはいかないわな」というほど感動した様子。
そんななか「誰が来てたというもんじゃないけど、佐藤浩市さんがいらっしゃって」と挙げ、「全部コンサートが終わったときに『日本のエンタメもここまで来たか…』っておっしゃってた。あれ、この人、坂本龍馬かな』って（笑）」とまるでドラマのようなワンシーンを紹介。
「後ろ姿がもう…。めっちゃかっこよかった。あんなかっこいいセリフ、ドラマ以外で初めて聞いて驚いてしまった。坂本龍馬ってこういう人だったのかな。痺れました」と振り返っていた。