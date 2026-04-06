3列シート6人乗りの新機種が登場テスラジャパンは2026（令和8）年4月3日、バッテリー式電気自動車（BEV）の新機種「モデルY L」の注文受付を開始しました。【な、長ぇ〜〜！？】これが新型「超ロングなテスラ」です（写真で見る）モデルY Lは、同社のSUV「モデルY」のボディを約180mm延長し、3列6人乗りとしたモデルです。ホイールベースも3040mm（＋150mm）へと延長されており、これまでピックアップトラックの「サイバートラ