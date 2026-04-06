一部改良で「CX-60／CX-80」2モデルのキャラがより明確に2026年3月19日、マツダが国内で展開しているラージ商品群のSUV「CX-60」と「CX-80」が一部改良を受けました。特に改良が多く行われたのはCX-60で、これまでよりも各種利便性と安全性が高まる改良内容となっています。【画像】超カッコいい！ これが新しくなったマツダの大型“高級5人乗り”SUV「CX-60」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）実際に改良されたCX-60に試乗