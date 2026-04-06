一部改良で「CX-60／CX-80」2モデルのキャラがより明確に

2026年3月19日、マツダが国内で展開しているラージ商品群のSUV「CX-60」と「CX-80」が一部改良を受けました。

特に改良が多く行われたのはCX-60で、これまでよりも各種利便性と安全性が高まる改良内容となっています。

【画像】超カッコいい！ これが新しくなったマツダの大型“高級5人乗り”SUV「CX-60」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

実際に改良されたCX-60に試乗し、その熟成度合いをチェックしてみました。

まずは今回実施された改良の内容について、簡単におさらいしてみましょう。

今回の改良では、2列シートのCX-60と3列シートのCX-80で、それぞれのキャラクターの違いがより明確に分かれる形となりました。

内外装のカラーバリエーションや仕様、デザインの小変更が実施されており、CX-60はスポーティな雰囲気を持つモデルとして、CX-80は上質な移動体験を楽しむプレミアムなSUVとしての方向性が強まりました。

まず、2モデル共通での変更で、これまでよりも使いやすいユーザーインターフェースとして嬉しいのが「Apple CarPlay／Android Auto」にタッチパネル操作機能が追加されたことです。より直観的に操作できるようになりました。

また、CX-60では「アマゾンアレクサ」の音声認識が追加され、車内での各種音声操作がスムーズかつストレスフリーなものとなっています（CX-80では既に採用済み）。

さらに、CX-80で先に投入されていた各種運転支援システムが追加されました。

ハードウェアの変更点としては、CX-60とCX-80両モデル共にフロントドアガラスが遮音ガラスとなり、風切り音の遮音性が向上しています。

今回試乗したのはCX-60の「XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package」です。新たに追加されたグレードで、今回の改良を最も反映した仕様となっていました。

最も特徴的なのはボディカラーで、新設定された「ポリメタルグレーメタリック」に身を包んでいました。このボディカラーは全グレードで選択可能ですが、バーガンディのインテリアが選べるのは、このグレードのみとなっています。

この内外装カラーの組み合わせを実車で見ると、これまで見たCX-60の中でも最もスポーティな雰囲気であると実感しました。

シックでありながらスポーツカーにも似合うポリメタルグレーメタリックの車体から、チラリとのぞく赤いインテリアは、“プレミアムスポーツ”という言葉がピッタリとくるカラーコーディネートです。

実際にシートに座ってみると、赤の色合いは落ち着いた雰囲気で「大人の赤」と言った印象。ドライビングへの高揚感をいたずらにかき立てることなく、上質な空間となっています。

ナッパレザーも質感が高く、特別なクルマに乗っているという所有欲を満たしてくれる仕上がりとなっていました。

なお、CX-60は他にもブラックやタンカラーが用意されており、インテリアカラーでグレード選択をするのも、CX-60を新車で買う楽しさの1つといえそうです。

乗ってみてわかった新しい「CX-60」の熟成っぷり

走り始めて最初の第一印象は「走りの質感が高まった」というものでした。

今回の改良で行われたハードウェアの変更は、フロントドアガラスが遮音ガラスへと変わっていることのみですが、これまでのCX-60よりも全体的に角が取れたマイルドな乗り味で、しっとりとした雰囲気が増した印象となっていました。

上質なバーガンディ内装も魅力的

もちろんフロントドアガラスが遮音ガラスになった効果も表れています。これまでよりも風切り音が小さくなり、室内の静粛性は確実に高くなっていました。乗り味も含めてコンフォート性能は高まってきているといえます。

ただ、風切り音が小さくなったからこそ気になるのがロードノイズです。目の粗いアスファルトではザラザラ感を思わせるノイズが、これまでよりも気になってしまいました。

いっぽうで、CX-60が登場当初から持っていた長所は健在なままでした。

国内メーカーでは唯一の直6エンジンは、ディーゼルとは思えないほど回すのが気持ちいいユニットです。高回転域では直6らしい伸びやかなサウンドが聞こえてきて、爽快な加速フィールを味わわせてくれます。

エンジンだけでなく、ハンドリングの良さもそのままキープされていました。

このクラスの国産SUVとしては珍しく、FRプラットフォームが採用されているCX-60。ノーズの入りがスムーズかつナチュラルで楽しいハンドリング体験をドライバーに与えてくれます。

ついつい回したくなるエンジンも相まって、これほど運転が楽しい国産SUVもそうないなと改めて実感しました。

CX-60が元々持っていたドライバーズカーとしての運転の楽しさはそのまま持っていながらも、乗り心地や静粛性といったコンフォート性能は徐々に高まりつつあることを確かめられた試乗機会となりました。

CX-60の熟成は確かに進んでいて、現段階でも良くなっていることは間違いないですが、今後の展開にも期待です。