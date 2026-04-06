女優の今田美桜（29）が6日、約1カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。4日に自身のイベントを開催した今田は「たのしかった日」と書き出し、「ありがとう〜」と感謝。ノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿や、水玉の衣装での近影を公開した。この投稿にフォロワーからは「美桜さん本当に世界一美しいですね」「髪の毛ふわふわの美桜ちゃん可愛すぎる」「スタイル素晴らしい