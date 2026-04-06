5月15日、16日、17日の3日間にわたって、日本武道館で開催される『DayDay. SUPER LIVE 2026』の出演アーティスト第3弾が6日、発表された。【動画】『Mステ』初出演！MAZZEL披露曲のダンスプラクティス同イベントは、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』が届ける音楽ライブイベント。今年で3年目となる。今回発表されたアーティストは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループで、きょう6日の『DayDay.』でも生パフォーマ