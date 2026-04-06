MAZZEL、デビュー記念日に『DayDay.』音楽イベント出演 日本武道館で開催
5月15日、16日、17日の3日間にわたって、日本武道館で開催される『DayDay. SUPER LIVE 2026』の出演アーティスト第3弾が6日、発表された。
【動画】『Mステ』初出演！MAZZEL披露曲のダンスプラクティス
同イベントは、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』が届ける音楽ライブイベント。今年で3年目となる。
今回発表されたアーティストは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループで、きょう6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露したMAZZEL。圧倒的なダンススキルと豊かな歌唱力を兼ね備え、常に高い音楽性を提示する実力派でありながら、メンバーそれぞれの異なるバックボーンが融合した「8つの鮮やかな個性」が魅力である。記念すべきグループのデビュー日である17日に出演する。
【出演解禁済みアーティスト一覧】
■Day1：5月15日（金）
アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiS、ふみの、WEST.
■Day2：5月16日（土）
aoen、岩田剛典、THE RAMPAGE、CIRRA、超特急
■Day3：5月17日（日）
&TEAM、クレイジーウォウウォ!!、s**t kingz、FANTASTICS、MAZZEL
【動画】『Mステ』初出演！MAZZEL披露曲のダンスプラクティス
同イベントは、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』が届ける音楽ライブイベント。今年で3年目となる。
今回発表されたアーティストは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループで、きょう6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露したMAZZEL。圧倒的なダンススキルと豊かな歌唱力を兼ね備え、常に高い音楽性を提示する実力派でありながら、メンバーそれぞれの異なるバックボーンが融合した「8つの鮮やかな個性」が魅力である。記念すべきグループのデビュー日である17日に出演する。
■Day1：5月15日（金）
アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiS、ふみの、WEST.
■Day2：5月16日（土）
aoen、岩田剛典、THE RAMPAGE、CIRRA、超特急
■Day3：5月17日（日）
&TEAM、クレイジーウォウウォ!!、s**t kingz、FANTASTICS、MAZZEL