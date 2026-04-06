明星食品は5日、「一平ちゃん夜店の焼そば」の1日限定イベントを本社にほど近い「ユニクロ 原宿店」のイベントスペースで実施した。会場にはキッチンカーが出動。6日から東日本エリアで発売する「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付」の試食を提供し、多くの来店客で賑わった。ユニクロでオリジナルデザインのTシャツやトートバッグが作れるサービス「UTme！」とのコラボレーション企画で、昨年9月の「チャルメラ」に続く第