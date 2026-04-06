〜 2025年「手形・でんさい」動向調査 〜紙の手形・小切手による決済が2027年3月末で終了する。約束手形は過小資本の中小企業が多い日本で、資金繰りを助ける信用創造に大いに貢献し、高度経済成長を支えてきた。一方で、印紙税の負担や保管コスト、紛失リスクなどのデメリットもあり、大手を中心に決済での利用をやめる企業が増加し、手形交換高は急速に減少。2025年の手形交換高は69兆249億円（前年比14.7％減）と、ピークだ