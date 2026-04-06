Rise Up Bluetooth Turntable 完実電気は、House of Marleyのスピーカー内蔵ターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を4月10日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は24,980円前後。 本体にステレオスピーカーを内蔵するほか、スマホなどから音楽をストリーミング受信し、スピーカーから再生するBluetooth入力も搭載。さらにBluetooth出力にも