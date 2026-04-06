House of Marley、Bluetooth入出力対応のスピーカー内蔵ターンテーブル。約24980円
Rise Up Bluetooth Turntable
完実電気は、House of Marleyのスピーカー内蔵ターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を4月10日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は24,980円前後。
本体にステレオスピーカーを内蔵するほか、スマホなどから音楽をストリーミング受信し、スピーカーから再生するBluetooth入力も搭載。さらにBluetooth出力にも対応し、ワイヤレスヘッドフォンでレコードを聴くこともできる。
オールインワンで手軽に操作できるのが特徴。「箱から出して電源を入れ、再生ボタンを押すだけ」で、レコードが楽しめるという。回転数は33 1/3、45、78RPMに対応。
天然素材を採用。レコード本来の個性を引き出す精密設計のトーンアームとカートリッジまで、細部に配慮して仕上げたという。MM型カートリッジを備え、レコード針は、オーディオテクニカ製「AT3600L」。針圧は3～4g(標準3.5g)。RCA出力も備える。
竹素材仕上げとリサイクルフェルト製スリップマットを採用。一体型ダストカバーも備えている。重量は約3.9kg、外形寸法は39×32×15cm(幅×奥行き×高さ)。