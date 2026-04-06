京王電鉄 presents Ｗリーグプレーオフ 2025-26 ファイナル女子バスケットボールWリーグのプレーオフ・ファイナル第2戦が5日、京王アリーナTOKYOで行われ、レギュラーシーズン1位のトヨタ自動車が同2位のデンソーに57-41で勝利し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。主将のPG山本麻衣が両軍最多の22得点でチームを牽引。日本代表でも主軸を担う26歳の貢献は、数字を超えた部分にあると指揮官は称えた。またか。また山本か――。