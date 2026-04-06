＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞昨季メルセデス・ランキング76位でシード落ちした通算5勝の川〓春花が、復活ののろしを上げた。首位と6打差の15位タイから出た最終日に5バーディ・ボギーなしの「67」をマークして、トータル6アンダー・5位タイフィニッシュ。年間3勝を挙げた2024年の「日本女子オープン」以来となるトップ5入りとなった。【写真】あど