アメリカのトランプ大統領は5日、先週イランで撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗務員のうち、行方が分からなかった1人を救出したと発表しました。トランプ大統領は5日、イランで「アメリカ軍が大胆な救助作戦を成功させ、乗務員の1人を救出した」とSNSで発表しました。F15戦闘機が先週、イラン側に撃墜され、乗務員1人の行方が分からなくなっていました。トランプ氏は乗務員について、「イランの山岳地帯で敵に追われていたが、