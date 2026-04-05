日向坂46の17thシングルが、5月20日に発売されることが発表された。新曲のタイトルは「Kind of love」。これは横浜スタジアムで行われた＜7回目のひな誕祭＞の2日目に発表されたもの。Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌果歩が務めることが明らか