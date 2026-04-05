歌手の小林幸子（72）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】腕を振り上げて会場を盛り上げた小林幸子唯一無二の存在感を放ち、圧巻の豪華衣装パフォーマンスを披露するなど、幅広い世代に人気を博し、“ラスボス”の愛称でも親しまれる国民的歌手・小林幸子。初出演となった関コレにピンクを基調とした絢爛豪華な衣装で登場。花びら舞うステージで同イ