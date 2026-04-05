【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのしなこが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】30歳原宿系人気クリエイター、雰囲気ガラリのイメチェン姿◆しなこ、前髪なし×細フチメガネで雰囲気ガラリ透け感のある白のトップスにフリルボトムスを合わせたスタイリングで登場したしなこ。すらりと伸びた美しい脚を披露し、前髪を上げて