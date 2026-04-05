しなこ、前髪なし×細フチメガネで雰囲気ガラリ 舌出しにドキッ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのしなこが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】30歳原宿系人気クリエイター、雰囲気ガラリのイメチェン姿
透け感のある白のトップスにフリルボトムスを合わせたスタイリングで登場したしなこ。すらりと伸びた美しい脚を披露し、前髪を上げて細フチメガネをかけた姿でランウェイトップへ。舌出しポーズで観客を魅了し、普段の夢かわいい雰囲気とは一変した一面を見せた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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【写真】30歳原宿系人気クリエイター、雰囲気ガラリのイメチェン姿
◆しなこ、前髪なし×細フチメガネで雰囲気ガラリ
透け感のある白のトップスにフリルボトムスを合わせたスタイリングで登場したしなこ。すらりと伸びた美しい脚を披露し、前髪を上げて細フチメガネをかけた姿でランウェイトップへ。舌出しポーズで観客を魅了し、普段の夢かわいい雰囲気とは一変した一面を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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