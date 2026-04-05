◇サッカー・ベルギー1部上位プレーオフシントトロイデン0―1サンジロワーズ（2026年4月4日ベルギー・ブリュッセル）レギュラーシーズンの1〜6位で争う上位POが4日に開幕し、日本代表DF谷口彰悟（34）ら日本人選手8人を擁するシントトロイデンが新たな歴史を刻んだ。日本企業のDMMグループがクラブ経営権を取得後初の上位PO参戦。敵地でサンジロワーズに0―1で惜敗し、黒星スタートとなったが、2位以内に与えられる欧州チ