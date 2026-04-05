完璧なビジュアルとギャップのある少し天然な素顔も人気の京本大我さんにインタビュー。2026年は『SixTONES』のリーダーも務め、「時間の使い方」にも変化が訪れたと話してくれました。「今がベストだったかも」主演ドラマへの思い「今作で僕が演じているのは、周りから美しいとかなんとか、たくさん言っていただく“吸血鬼”の役です。少し恥ずかしさはありますが、僕も今年で32歳になり今後は“渋み”が増していく可能性もあるの