元フィギュアスケーターの高橋成美（34）が、、5日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』に出演。第3回「女子300mサバイバルレンチャン」の第3レースで大逆転劇を演じた。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落。短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返し、最後に残った4人で決勝レ