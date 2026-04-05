【モデルプレス＝2026/04/05】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】“平均年齢36歳”秋元康プロデュース歌謡グル「ヘビロテ」全力カバー◆SHOW-WA＆MATSURI「ヘビロテ」本気カバーSHOW-WA＆MATSURIは、AKB48の「ヘビーローテーション」をスタンドマイクを使い全力でカバ