“秋元康プロデュース”SHOW-WA＆MATSURI「ヘビロテ」スタンドマイク使い本気カバー「平均年齢36歳、最年長42歳の昭和歌謡グループになっています」【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】“平均年齢36歳”秋元康プロデュース歌謡グル「ヘビロテ」全力カバー
SHOW-WA＆MATSURIは、AKB48の「ヘビーローテーション」をスタンドマイクを使い全力でカバー。大島優子のダンスパートも再現し、会場のボルテージを一気に引き上げた。披露後は「平均年齢36歳、最年長42歳の昭和歌謡グループになっています！」と自己紹介し、「僕たちとこの後も一緒に盛り上がっていきましょう！」と呼びかけた。
続けて、フジテレビ系火曜ドラマ「夫婦別姓刑事」（4月14日スタート／毎週火曜よる9時〜）の主題歌「ジューンブライド」へ。切ないラブソングを情熱的に歌い上げた。さらに、ラストにはお祭り感あふれる「汚れちまった涙」を披露し、演舞のようなダンスと「ソリャ、ソリャ」という掛け声で会場を盛り上げ、ステージを締めくくった。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
M1.ヘビーローテーション（AKB48カバー）
M2.ジューンブライド
M3.汚れちまった涙
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【写真】“平均年齢36歳”秋元康プロデュース歌謡グル「ヘビロテ」全力カバー
◆SHOW-WA＆MATSURI「ヘビロテ」本気カバー
SHOW-WA＆MATSURIは、AKB48の「ヘビーローテーション」をスタンドマイクを使い全力でカバー。大島優子のダンスパートも再現し、会場のボルテージを一気に引き上げた。披露後は「平均年齢36歳、最年長42歳の昭和歌謡グループになっています！」と自己紹介し、「僕たちとこの後も一緒に盛り上がっていきましょう！」と呼びかけた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
◆SHOW-WA＆MATSURIセットリスト
M1.ヘビーローテーション（AKB48カバー）
M2.ジューンブライド
M3.汚れちまった涙
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