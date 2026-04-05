5日の県内は気温が上がり、花盛りの信州は絶好の花見日和となりました。長野市のサクラの名所、城山公園。朝から多くの家族連れがシートを広げ花見を楽しみました。市内から「お家の中にいるのとは違って気持ちよくて子どもたちもよく食べている気がします」5日の県内は、気温が上がり飯田市南信濃で24度となったほか、軽井沢では6月上旬並みの暖かさとなりました。城山公園のサクラは来週末まで楽しめそうだということです