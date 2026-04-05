【漫画】本編を読む霊感のない人にとって、「幽霊」はどこか遠い存在かもしれない。けれど、もし“見える人”の目に、自分の背後に立つ“何か”が映っていたとしたら……。本稿で紹介する『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』の収録エピソードは、そんな想像を現実に引き寄せる恐怖の体験談だ。体験談を寄せたのは、代々第六感が強い家系に生まれた女性。祖父母も母も“見える”タイプだが、彼女自身にはそうした力は