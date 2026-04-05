狂言師で俳優の野村萬斎が5日にInstagramを更新し、60歳の誕生日を迎えたことを報告。スタイリッシュな近影を公開した。【別カット】桜を眺める野村萬斎のダンディな横顔（2枚）野村が誕生日当日に「本日4/5、還暦になりました！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、陽の光を背に佇む様子や桜を眺める姿が収められている。投稿の中で野村は「次なるステージでも高みを目指し、楽しみたいと思います。苦しくとも達