野村萬斎、還暦迎えた姿がかっこよすぎる 逆光ショットに反響
狂言師で俳優の野村萬斎が5日にInstagramを更新し、60歳の誕生日を迎えたことを報告。スタイリッシュな近影を公開した。
【別カット】桜を眺める野村萬斎のダンディな横顔（2枚）
野村が誕生日当日に「本日4/5、還暦になりました！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、陽の光を背に佇む様子や桜を眺める姿が収められている。投稿の中で野村は「次なるステージでも高みを目指し、楽しみたいと思います。苦しくとも達成感を得られるよう精進します！」と今後の意気込みをつづっている。
彼の投稿に多数の祝福コメントと「いいね！」が寄せられている。
■野村萬斎（のむら まんさい）
1966年生まれ。狂言師・野村万作のもとで修業し、3歳で初舞台。重要無形文化財総合指定者として、狂言の継承と発展に尽力する一方、舞台・映画・ドラマなど幅広い分野で活躍。古典技法を生かした演出や主演作品でも高い評価を受け、日本の文化芸術を牽引する存在。国内外での公演や演出活動を通じて狂言の新たな可能性を追求している。世田谷パブリックシアター芸術監督（2002〜2022年）を務めたほか、文化事業の要職も歴任。多数の演劇賞を受賞。
引用：「野村萬斎」Instagram（@mansai.nomura.official）
【別カット】桜を眺める野村萬斎のダンディな横顔（2枚）
野村が誕生日当日に「本日4/5、還暦になりました！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、陽の光を背に佇む様子や桜を眺める姿が収められている。投稿の中で野村は「次なるステージでも高みを目指し、楽しみたいと思います。苦しくとも達成感を得られるよう精進します！」と今後の意気込みをつづっている。
■野村萬斎（のむら まんさい）
1966年生まれ。狂言師・野村万作のもとで修業し、3歳で初舞台。重要無形文化財総合指定者として、狂言の継承と発展に尽力する一方、舞台・映画・ドラマなど幅広い分野で活躍。古典技法を生かした演出や主演作品でも高い評価を受け、日本の文化芸術を牽引する存在。国内外での公演や演出活動を通じて狂言の新たな可能性を追求している。世田谷パブリックシアター芸術監督（2002〜2022年）を務めたほか、文化事業の要職も歴任。多数の演劇賞を受賞。
引用：「野村萬斎」Instagram（@mansai.nomura.official）