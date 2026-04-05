HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（ABEMA／毎週火曜後8：00）で3次審査に通過し、アメリカで行う合宿に参加する4人からコメントが到着。今回は、3次審査で高い評価を受け進出を決めた沖縄出身のHIORIが、現在の思いとこれからの覚悟を語った。【写真】アメリカ合宿参加が決定！『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』候補生4人『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕