● 4月 6日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 システムエグゼ東証スタンダード情報・通信業 【事業内容】 システムインテグレーションおよび自社開発ソフトウエアプロダクトの提供 【業績データ】 売上高営業利益