

● 4月 6日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<548A> システムエグゼ 東証スタンダード 情報・通信業

【事業内容】

システムインテグレーションおよび自社開発ソフトウエアプロダクトの提供



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 11605 645 646 482 141.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】みずほ証券



【公募・売り出し】

公募40万1100株、売り出し71万5000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し16万7400株を実施する。

【公募・売り出し価格】 950円



【調達資金の使途】開発標準基盤の刷新（AI化）、AI新サービスの開発など。



● 4月 7日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<549A> ヒトトヒトホールディングス 東証スタンダード サービス業

【事業内容】

スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の警備・清掃、

企業への人材派遣、および商品・サービス販売支援などの事業を営む

グループ会社の経営管理およびこれに付帯する業務



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 16803 705 508 342 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

売り出し350万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し52万5000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 430円



【調達資金の使途】－



● 4月 9日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<550A> ソフトテックス 東証スタンダード 情報・通信業

【事業内容】

システム開発関連事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 3565 285 288 210 70.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】岡三証券



【公募・売り出し】

公募10万6100株、売り出し13万5600株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し3万6200株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1940円



【調達資金の使途】新卒採用に伴う人件費、採用費。





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