● 4月 6日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<548A> システムエグゼ　　　　　　東証スタンダード　情報・通信業　
　【事業内容】
　　システムインテグレーションおよび自社開発ソフトウエアプロダクトの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　11605　　　　 645　　　　 646　　　　 482　　 141.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募40万1100株、売り出し71万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し16万7400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　950円

　【調達資金の使途】開発標準基盤の刷新（AI化）、AI新サービスの開発など。

● 4月 7日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<549A> ヒトトヒトホールディングス　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の警備・清掃、
　　企業への人材派遣、および商品・サービス販売支援などの事業を営む
　　グループ会社の経営管理およびこれに付帯する業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　16803　　　　 705　　　　 508　　　　 342　　　 　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　売り出し350万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し52万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　430円

　【調達資金の使途】－

● 4月 9日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<550A> ソフトテックス　　　　　　東証スタンダード　情報・通信業　
　【事業内容】
　　システム開発関連事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　 3565　　　　 285　　　　 288　　　　 210　　　 70.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】岡三証券

　【公募・売り出し】
　　公募10万6100株、売り出し13万5600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万6200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1940円

　【調達資金の使途】新卒採用に伴う人件費、採用費。


株探ニュース