第一印象は1970年代末の普通のファミリーカーラリーの参戦規定へ準拠するため生まれるホモロゲーション・モデルは、日常では秀でた能力を発揮しきれない場合が多い。シトロエンBX 4TCやフォードRS200などは、そんな一例だろう。他方、派手なボディキットをまとっただけでは、期待外れに終わる。【画像】グループ4のホモロゲ・ファミリーカーアスコナ 400同時期にラリーを走ったクルマたち全107枚今回ご紹介する、オペル・ア