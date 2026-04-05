メーガン妃が、ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」の共演者の落胆に対し、インスタグラムのコメント欄で反応した。英メディア・ＧＢニュースが４日、報じた。「スーツ」の共演者パトリック・Ｊ・アダムスがポッドキャスト番組「ノット・スキニー・バット・ノット・ファット」に出演した。司会者のアマンダ・ハーシュがアダムスに対し、メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」のジャムを受け取ったかどうかを尋ねた。