ニキビとは毛穴に炎症が起こっている状態だ。ニキビを作らない、悪化させないために、日常の中で気をつけたいポイントについて、皮膚科専門医の野田真史先生に話を聞いた。――ニキビができやすかったり、悪化しやすかったりする生活習慣はありますか野田医師（以下、野田）寝不足や不規則な生活習慣は肌の健康を守る上で避けたい行為です。食生活では、高カロリーのものや糖質の多いもの、加工食品、乳製品の過剰摂取なども