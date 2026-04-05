犬がハイテンションすぎるときに起こり得るリスク 1.思わぬ大怪我を負ってしまうことがある 犬がハイテンションすぎるとき、思わぬ大怪我を負ってしまうことがあります。 床がフローリングであれば、確実に滑ってしまいます。滑り止めのマットを敷いている場合でも、犬がハイテンションすぎると、走るなどしてズレてしまうことがあります。 滑って転倒すると、脱臼や骨折などの大怪我を負ってしまうリスクがあります。