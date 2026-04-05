これでPK戦負けなしの４連敗だ。サンフレッチェ広島は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でアビスパ福岡とホームで対戦した。16分に橋本悠の得点で先制を許す。１点ビハインドで迎えた後半、さらに攻勢を強めたが、最後までゴールを奪えず。そのまま０−１で敗れた。 リーグ戦で最後に勝利したのは、３月14日のガンバ大阪戦（２−０）。その後は黒星を重ねて、福岡戦でもトンネルを抜け出せなかっ